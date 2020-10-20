На юге Кыргызстана задержаны подозреваемые в терроризме

19 октября 2020 года ГКНБ КР совместно с МВД КР в городе Джалал-Абад задержаны граждане КР "Б.О." и "Э.К.". Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

Установлено, что задержанные утром 19 октября текущего года совершили нападение на предпринимателя и похитили денежные средства в сумме 400 тыс. сомов.

- При задержании обнаружено и изъято вещественные доказательства похищенные денежные средства, фальшивая иностранная валюта, электрошокер и колюще-режущие предметы. Задержанные подозреваются в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Сирии и по указанию главарей прибыли в КР для организации разбойных нападений с целью обеспечения финансовой поддержки МТО. Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП, - информируют в ГКНБ.

Задержанные водворены в ИВС ГОВД Джалал-Абада. Ведется следствие.