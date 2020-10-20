Погода
$ 81.29 - 81.69
€ 94.47 - 95.59

На юге Кыргызстана задержаны подозреваемые в терроризме

284  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

19 октября 2020 года ГКНБ КР совместно с МВД КР в городе Джалал-Абад задержаны граждане КР "Б.О." и "Э.К.". Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

Установлено, что задержанные утром 19 октября текущего года совершили нападение на предпринимателя и похитили денежные средства в сумме 400 тыс. сомов.

- При задержании обнаружено и изъято вещественные доказательства похищенные денежные средства, фальшивая иностранная валюта, электрошокер и колюще-режущие предметы. Задержанные подозреваются в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Сирии и по указанию главарей прибыли в КР для организации разбойных нападений с целью обеспечения финансовой поддержки МТО. Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП, - информируют в ГКНБ.

Задержанные водворены в ИВС ГОВД Джалал-Абада. Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393293
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, терроризм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  