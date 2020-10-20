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Кыргызстанца на Алтае отправили под суд за попытку дачи взятки

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- Евгений Денисенко
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В Алтайском крае перед судом предстанет гражданин Кыргызской Республики за дачу взятки таможеннику. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

По информации Барнаульского следственного отдела данного управления, расследование уголовного дела в отношении этого гражданина завершено. И вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Локтевский районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу.

Кыргызстанец обвиняется по ч. 1 ст. 291 УК РФ за "дачу взятки должностному лицу таможенного органа за совершение в его пользу заведомо незаконных действий".

По версии следствия, 11 сентября 2020 года около 18.00 уроженец КР, проживающий в Новосибирской области, находясь в легковом автомобиле в городе Горняк Локтевского района, передал 15 тысяч рублей заместителю начальника службы – начальнику отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля. Это было сделано с целью организации на Алтайской таможне ускоренного досмотра грузовика, которым управлял кыргызстанец, и последующего допуска перевозимого им груза на российскую территорию.

Однако сотрудник таможни заранее сообщил в правоохранительные органы о поступившем ему незаконном предложении. Взяткодатель был задержан при передаче денег сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни во взаимодействии с УФСБ России по Алтайскому краю, так как в ходе расследования уголовного дела обвиняемый в полном объеме признал свою вину. Санкция по упомянутой статье предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.


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URL: https://www.vb.kg/393295
Теги:
Россия, суд, Кыргызстан, Мигрант
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