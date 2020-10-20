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АКС ГКНБ задержала Райыма Матраимова

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- Виктория Гунгер
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20 октября 2020 года в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах республики, АКС ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан и доставлен в здание ГКНБ КР бывший заместитель председателя ГТС КР Р. Матраимов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время, со стороны бывшего заместителя председателя Р. Матраимова, других должностных лиц ГТС и подконтрольных участников Внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которого бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время, в рамках досудебного производства проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку деятельности ГТС, установлению размера нанесенного ущерба бюджету государства и круга лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

ГКНБ КР продолжаются оперативно-следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/393296
Теги:
Кыргызстан, Раимбек Матраимов, таможня
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Комментарии
Торан
20.10.2020, 12:30

Он же чист как стеклышко.

Надо его обезжирить хорошенько и все.

Потом назначить куда нибудь как Тюлеева

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Коля
20.10.2020, 13:27

Отпустят, из за отсутствия доказательств или обелят сами же. Ну может условно, без конфиската, штраф и пр.хрень назначат.

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Алика
20.10.2020, 13:36

Ну что,теперь посмотрим на что споособна новое правительство! Или как Жээнбеков опять факты будут требовать,если его и его окружение будут плсажены надолго в тюрьмы,то доверие нов.правительству будет только расти

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