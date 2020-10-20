В Москве задержали кыргызстанца, разыскиваемого за угон

В Москве взят под стражу молодой уроженец Кыргызстана Нурдин Ч. Установлено, что ранее он был объявлен в федеральный розыск за угон автотранспортного средства.

Однако первоначально кыргызстанец привлек внимание стражей порядка по другой причине. Он находился в вагоне метро без маски и перчаток. И попался на глаза сотруднику государственного казенного учреждения "Организатор перевозок", занимающегося организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы.

Инцидент произошел во время одного из рейдов, которые сейчас в массовом порядке проводятся в столице в связи с ухудшением в ней ситуации по коронавирусу и ужесточением в этой связи масочного режима.

По словам руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова, поскольку у пассажира не было при себе и документов, его сопроводили в отделение полиции для установления личности. Там и обнаружилось, что нарушитель масочного режима находится в федеральном розыске за угон автомобиля.

Молодому человеку пришлось заплатить штраф в 5 тысяч рублей. Но гораздо более серьезное наказание ждет его теперь за ранее совершенное преступление. Угон, согласно статье 166 УК РФ, наказывается, в зависимости от обстоятельств, штрафом в размере до 120 тысяч рублей, ограничением свободы на срок до трех лет, принудительными работами на срок до пяти лет, арестом на срок до шести месяцев либо лишением свободы на срок до пяти лет.