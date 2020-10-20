Задержание Матраимова поставили под сомнение

Задержание экс-замглавы ТС КР Райымбека Матраимова выглядело довольно таки не убедительно. Об этом редакции VB.KG заявил эксперт по вопросам безопасности и политолог Токтогул Какчекеев.

По его словам, вызывает сомнение сам вид Матраимова.

- Вам когда-нибудь доводилось видеть задержание человека? Так вот чаще всего на лицах задержанных растерянность, а на лице Матраимова еле скрываемая улыбка и он идет впереди. При этом фото его задержания сразу же распространили СМИ, что говорит о том, что новые власти в революционном угаре начали осуществлять выполнение своих обещаний бороться с преступностью и коррупцией, - сказал эксперт.

Политолог отметил, что все это делается для публики.

- Это первый акт спектакля, за которым обязательно последует второй. Посмотрим, чем все это закончится, но пока у меня только сомнения, - добавил Какчекеев.