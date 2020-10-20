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Задержание Матраимова поставили под сомнение

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- Бакыт Басарбек
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Задержание экс-замглавы ТС КР Райымбека Матраимова выглядело довольно таки не убедительно. Об этом редакции VB.KG заявил эксперт по вопросам безопасности и политолог Токтогул Какчекеев.

По его словам, вызывает сомнение сам вид Матраимова.

- Вам когда-нибудь доводилось видеть задержание человека? Так вот чаще всего на лицах задержанных растерянность, а на лице Матраимова еле скрываемая улыбка и он идет впереди. При этом фото его задержания сразу же распространили СМИ, что говорит о том, что новые власти в революционном угаре начали осуществлять выполнение своих обещаний бороться с преступностью и коррупцией, - сказал эксперт.

Политолог отметил, что все это делается для публики.

- Это первый акт спектакля, за которым обязательно последует второй. Посмотрим, чем все это закончится, но пока у меня только сомнения, - добавил Какчекеев.


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URL: https://www.vb.kg/393309
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, Райымбек Матраимов, Токтогул Какчекеев
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