Геополитическая пауза для КР. Признают ли новую власть мировые державы?

У Кыргызстана и новой власти возникает другая проблема - время идет, а международной поддержки до сих пор нет. Возможно, она будет в течение месяца, но если вспомнить периоды 2005 и 2010 года, то признание новых кадров происходило очень быстро. В том числе, со стороны европейских стран и США, Китая и ООН. Об этом VB.KG сообщил политолог Эдил Осмонбетов.

По мнению политолога, страны сейчас используют дипломатическую формулу "принято к сведению". - Это к удивлению сделали и наши соседи – Казахстан, Таджикистан. Узбекистан признал новую власть только на уровне премьер-министра. Складывается впечатление, что речь идет о неком политическом выжидании, когда дипломатические связи поставлены на паузу. Вот только без международного признания Кыргызстану будет трудно. Ведь даже, когда правительство претворяет в жизнь какую-то реформу, нужны средства, чтобы соседи признавали твою легитимность и все процессы, которые происходят в нашей стране. Но пока, повторю, вопрос стоит на геополитической паузе, - сказал Осмонбетов.

Политолог отметил, что КР важны не только внешнеполитические отношения, но внутриполитические.

- Мы вошли в период ОЗП, остро стоит поддержка платежного баланса плюс вопрос о выборах в ЖК и главы государства. Здесь много вопросов, которые могут привести к обострению. И все это упирается в международное признание. Если признание придет, у КР появится возможность получать кредиты. Тем более, идет вторая волна коронавируса. Поэтому, сейчас у правительства очень сложная задача, причем, не только внутриэкономическая, но и политическая, - подчеркнул Осмонбетов.

При этом, политолог выразил уверенность, что геополитическая реакция стран должна стать известна уже через пару недель.