ГКНБ: Райым Матраимов готов возместить ущерб в размере 2 миллиардов сомов

Сегодня, 20 октября 2020 года, в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах Антикоррупционной службой было установлено местонахождение бывшего заместителя председателя ГТС КР Райымбека Матраимова, который был доставлен на допрос в следственные органы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"По результатам проведенных следственных действий был установлен предварительный ущерб, причиненный преступными действиями Матраимова бюджету республики в размере около 2 миллиарда сомов.

На основании полученных доказательств, свидетельствующих о виновности Р. Матраимова последний был уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК КР (Коррупция).

Следует отметить, что Райымбек Матраимов заявил ходатайство о сотудничестве и готов возместить полностью указанный ущерб в бюджет Кыргызской Республики, согласно составленному графику до конца ноября текущего года, а первый платеж в размере 80 миллионов сомов уже поступил на депозитный счет ГКНБ.

Сегодня Первомайским районным судом г.Бишкек будет избрана мера пресечения в отношении Матраимова, в том числе с учетом заявленного последним ходатайства и частичного возмещения ущерба.

ГКНБ будет продолжена работа по выявлению соучастников коррупционных схем в таможенных органах и привлечению к уголовной ответственности, с принятием мер по возмещению нанесенного государству ущерба".