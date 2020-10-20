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ГКНБ: Райым Матраимов готов возместить ущерб в размере 2 миллиардов сомов

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- Виктория Гунгер
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Сегодня, 20 октября 2020 года, в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах Антикоррупционной службой было установлено местонахождение бывшего заместителя председателя ГТС КР Райымбека Матраимова, который был доставлен на допрос в следственные органы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"По результатам проведенных следственных действий был установлен предварительный ущерб, причиненный преступными действиями Матраимова бюджету республики в размере около 2 миллиарда сомов.

На основании полученных доказательств, свидетельствующих о виновности Р. Матраимова последний был уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК КР (Коррупция).

Следует отметить, что Райымбек Матраимов заявил ходатайство о сотудничестве и готов возместить полностью указанный ущерб в бюджет Кыргызской Республики, согласно составленному графику до конца ноября текущего года, а первый платеж в размере 80 миллионов сомов уже поступил на депозитный счет ГКНБ.

Сегодня Первомайским районным судом г.Бишкек будет избрана мера пресечения в отношении Матраимова, в том числе с учетом заявленного последним ходатайства и частичного возмещения ущерба.

ГКНБ будет продолжена работа по выявлению соучастников коррупционных схем в таможенных органах и привлечению к уголовной ответственности, с принятием мер по возмещению нанесенного государству ущерба".


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URL: https://www.vb.kg/393316
Теги:
ГКНБ, ущерб, Райымбек Матраимов
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Комментарии
Я
20.10.2020, 18:55

Это очень мало, берите не меньше 500 млн.долларов

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