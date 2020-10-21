Внимание, розыск! В Ноокенском районе пропал 57-летний Орозалы Ахмедов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

7 октября примерно в 20.00 часов Ахмедов Орозалы Абдыкахарович 1963 года рождения вышел из дома в селе Жениш Бургондунского аильного аймака Ноокенского района и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 155-160 см, смуглый цвет лица, короткие седые волосы, отсутствуют верхние зубы.

Был одет: синяя спортивная куртка, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить по номерам телефонов: (03734) 5-05-44, 0772 10 10 49, 0551 75 00 91, 0709 42 65 28.