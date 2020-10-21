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В Ноокенском районе пропал 57-летний Орозалы Ахмедов

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- Оксана Гут
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Внимание, розыск! В Ноокенском районе пропал 57-летний Орозалы Ахмедов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

7 октября примерно в 20.00 часов Ахмедов Орозалы Абдыкахарович 1963 года рождения вышел из дома в селе Жениш Бургондунского аильного аймака Ноокенского района и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 155-160 см, смуглый цвет лица, короткие седые волосы, отсутствуют верхние зубы.

Был одет: синяя спортивная куртка, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить по номерам телефонов: (03734) 5-05-44, 0772 10 10 49, 0551 75 00 91, 0709 42 65 28.


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URL: https://www.vb.kg/393332
Теги:
Джалал-Абадская область, Ноокенский район, розыск, Кыргызстан, пропавшие без вести
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