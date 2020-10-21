Садыру Жапарову посоветовали не прерывать связь с "одногруппниками"

И. о. президента Садыр Жапаров может потерять связь с народом, если перестанет общаться со своими сторонниками. Об этом редакции VB.KG заявил политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, Жапаров со своими сторонниками состоял в ряде групп в ватсапе и социальных сетях.

- Он написал своим, так сказать, одногруппникам, что из-за сильной занятости государственными делами не сможет уже писать и отвечать в группах. Это большая ошибка, которую делали предыдущие президенты. Наоборот он должен читать, что ему пишут и отвечать людям. Все это нужно, чтобы не прерывать связь с народом, иначе он будет слушать только то, что ему будут говорить чиновники вокруг. А мы знаем, чем все это чревато и какие могут быть последствия, - подытожил Бакетаев.