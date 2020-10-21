Депутаты предлагают провести референдум до выборов президента и депутатов

Некоторые депутаты Жогорку Кенеша продвигают идею провести референдум по изменению Конституции перед тем, как выбирать новый созыв ЖК и президента. С таким предложением в ходе заседания парламента выступили Махабат Мавлянова, Умбеталы Калыралиев и некоторые другие народные избранники.

- Если мы проведем сейчас выборы в ЖК ничего не изменится, система останется прежней и народ вновь будет недоволен. Мы не можем определиться какая мы страна: парламентская или президентская. Референдум и внесение изменение в Конституции - это необходимый шаг, - отметила Мавлянова.

Другие депутаты выступают против данного предложения и настаивают на том, чтобы палата перешла к рассмотрению законопроекта об изменении избирательного порога и залога. Хотя вопрос внесен в повестку дня, к его обсуждению депутаты пока не приступили.

Законопроект предлагает, что партия, набравшая на выборах 3% голосов избирателей сможет пройти в парламент. Сейчас партия должна набрать 7% голосов.

Сегодня ЦИК объявил, что выборы депутатов в ЖК состоятся 20 декабря.

Напомним, выборы в ЖК, прошедшие 4 октября, были признаны несостоявшимися. После крупных акций протестов из-за хода голосования, президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов подали в отставку. На пост главы правительства был избран Садыр Жапаров, освобожденный из мест лишения свободы в ночь протестов. Он также исполняет обязанности президента.