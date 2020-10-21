Двадцатилетняя Александра объявила срочный сбор – на спасение своей жизни

Сегодня жизнь Саши Сорокиной имеет конкретную цену – двадцать тысяч долларов. Именно столько стоит операция по пересадке почки, без которой девушка не выживет.

В одиннадцать лет Саша Сорокина заболела ангиной, которая дала тяжелое осложнение на почки. А врачи вовремя не заметили начинающийся гломерулонефрит. Девочке провели курс антибиотиков и заверили, что ничего страшного не произошло.

После курса антибактериальной терапии Саше действительно стало легче. Ни о каких ограничениях врачи не говорили, в справке, которую просили в летний лагерь они написали – здорова! В середине потока девочке стало плохо настолько, что с курорта она попала на больничную койку. Медкарта Саши за пару недель "распухла" в три раза – полное обследование выявило гломерулонефрит, заболевание, которое невозможно вылечить, но можно приостановить.

Девять следующих лет у Саши было детство строгого режима: диеты, лекарства, процедуры. Почки нужно было беречь, обеспечивая им максимально легкую работу. Но гломерулонефрит тем и коварен, что клубочки почек – те самые гломерулы – неумолимо усыхают. И рано или поздно больному диагностируют терминальную стадию хронической почечной недостаточности и отправят на гемодиализ или пересадку донорской почки. Этот день в жизни Александры наступил две недели назад. Врач посмотрела на ее анализы и сказала – больше медлить нельзя, нужно готовиться к операции.

- Мы стали искать клиники, в которых делают трансплантацию почки по максимально низкой стоимости. Также разговаривали с теми, кто уже перенес пересадку. Вариантов было много – Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Индия, Турция – в каждой стране есть свои плюсы и минусы этой операции и реабилитации. У меня первая группа крови и может возникнуть реакция трансплантанта против хозяина в первые же часы после операции, даже если донор будет родственником и с такой же группой крови. С этим осложнением лучше всего умеют бороться в Турции, поэтому мы и ориентируемся сейчас на лечение в этой стране. Донором будет мой папа. Сейчас осталось только найти двадцать тысяч долларов. Понимаю, что это огромная сумма, но нужно с чего-то начинать. Я открыла сбор средств в соцсетях, веду его сама – рассказываю людям о своей беде, прошу помощи. Ведь помочь может каждый. Просто не все понимают, насколько важен для меня именно их маленький вклад. За две недели десятки людей перевели мне небольшие суммы – а в результате получилось 500 долларов. А нужно еще сорок раз по столько же… Только вот времени у меня совсем не остается, - признается Александра.

Саша понимает, что, скорее всего, избежать гемодиализа ей не удастся, поэтому готовится к операции по формированию фистулы, через которую ее будут "подсоединять" к аппарату искусственной почки. Но девушка не теряет надежду успеть собрать деньги на операцию до диализа – ведь в этом случае она переносится гораздо легче, а риск осложнения снижается в десятки раз!

Продать Сорокиным нечего. У них нет даже собственного жилья, чтобы рискнуть взять кредит на лечение. Саша работала кассиром в ресторане, откладывая каждый сом на лечение, но в последнее время ей стало тяжело даже сидеть – одышка, тошнота и постоянные головные боли уже нет сил скрывать. Единственная надежда Саши – помощь каждого из нас. Сейчас так просто не остаться в стороне. Для этого есть простые способы перевода средств. Элсом, интернет-банкинг. Давайте выручать Сашу вместе!

Помочь можно несколькими способами:

- перечислить средства на кошелек ЭЛСОМ 0556435551

- перевести на мультивалютную карту VISA (оформлена на отчима Саши): 4169 5853 4488 7285 (действует до 08.23 года, получатель Valerii Konovalov).