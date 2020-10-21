Погода
$ 80.58 - 80.93
€ 94.47 - 95.59

Двадцатилетняя Александра объявила срочный сбор – на спасение своей жизни

88  0
- Надежда Хохлова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня жизнь Саши Сорокиной имеет конкретную цену – двадцать тысяч долларов. Именно столько стоит операция по пересадке почки, без которой девушка не выживет.

В одиннадцать лет Саша Сорокина заболела ангиной, которая дала тяжелое осложнение на почки. А врачи вовремя не заметили начинающийся гломерулонефрит. Девочке провели курс антибиотиков и заверили, что ничего страшного не произошло.

После курса антибактериальной терапии Саше действительно стало легче. Ни о каких ограничениях врачи не говорили, в справке, которую просили в летний лагерь они написали – здорова! В середине потока девочке стало плохо настолько, что с курорта она попала на больничную койку. Медкарта Саши за пару недель "распухла" в три раза – полное обследование выявило гломерулонефрит, заболевание, которое невозможно вылечить, но можно приостановить.

Девять следующих лет у Саши было детство строгого режима: диеты, лекарства, процедуры. Почки нужно было беречь, обеспечивая им максимально легкую работу. Но гломерулонефрит тем и коварен, что клубочки почек – те самые гломерулы – неумолимо усыхают. И рано или поздно больному диагностируют терминальную стадию хронической почечной недостаточности и отправят на гемодиализ или пересадку донорской почки. Этот день в жизни Александры наступил две недели назад. Врач посмотрела на ее анализы и сказала – больше медлить нельзя, нужно готовиться к операции.

- Мы стали искать клиники, в которых делают трансплантацию почки по максимально низкой стоимости. Также разговаривали с теми, кто уже перенес пересадку. Вариантов было много – Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Индия, Турция – в каждой стране есть свои плюсы и минусы этой операции и реабилитации. У меня первая группа крови и может возникнуть реакция трансплантанта против хозяина в первые же часы после операции, даже если донор будет родственником и с такой же группой крови. С этим осложнением лучше всего умеют бороться в Турции, поэтому мы и ориентируемся сейчас на лечение в этой стране. Донором будет мой папа. Сейчас осталось только найти двадцать тысяч долларов. Понимаю, что это огромная сумма, но нужно с чего-то начинать. Я открыла сбор средств в соцсетях, веду его сама – рассказываю людям о своей беде, прошу помощи. Ведь помочь может каждый. Просто не все понимают, насколько важен для меня именно их маленький вклад. За две недели десятки людей перевели мне небольшие суммы – а в результате получилось 500 долларов. А нужно еще сорок раз по столько же… Только вот времени у меня совсем не остается, - признается Александра.

Саша понимает, что, скорее всего, избежать гемодиализа ей не удастся, поэтому готовится к операции по формированию фистулы, через которую ее будут "подсоединять" к аппарату искусственной почки. Но девушка не теряет надежду успеть собрать деньги на операцию до диализа – ведь в этом случае она переносится гораздо легче, а риск осложнения снижается в десятки раз!

Продать Сорокиным нечего. У них нет даже собственного жилья, чтобы рискнуть взять кредит на лечение. Саша работала кассиром в ресторане, откладывая каждый сом на лечение, но в последнее время ей стало тяжело даже сидеть – одышка, тошнота и постоянные головные боли уже нет сил скрывать. Единственная надежда Саши – помощь каждого из нас. Сейчас так просто не остаться в стороне. Для этого есть простые способы перевода средств. Элсом, интернет-банкинг. Давайте выручать Сашу вместе!

Помочь можно несколькими способами:

- перечислить средства на кошелек ЭЛСОМ 0556435551

- перевести на мультивалютную карту VISA (оформлена на отчима Саши): 4169 5853 4488 7285 (действует до 08.23 года, получатель Valerii Konovalov).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393350
Теги:
операция, Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  