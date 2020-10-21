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МЧС: 23-24 октября по Кыргызстану ожидается резкое изменение погоды

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- Оксана Гут
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23-24 октября по Кыргызстану ожидается резкое изменение погоды. Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение.

23-24 октября на большей части территории страны дожди, в предгорных и горных районах снег.

В долинной зоне Чуйской, Таласской областей, в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей переход дождя в снег. В отдельных районах Иссык-Кульской области, в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской областей осадки интенсивные. Ожидается усиление западного ветра местами до 15-20 м/с.

Ожидается значительное понижение температуры воздуха: в Чуйской долине ночью -3...+2°, по северу 0...-5°, днем 3...8°, в Таласской долине ночью -1…-6°, днем 2…7°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью 0…5°, днем 5…10°, в Иссык-Кульской котловине и в предгорных районах ночью -3…-8°, днем 0…5°, в зоне земледелия Нарынской области ночью -5…-10°, днем 0…5°, в горных районах ночью -7…-12°, днем -2…-7°, в высокогорных районах ночью -12…-17°, днем -4…-9°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.


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URL: https://www.vb.kg/393353
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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