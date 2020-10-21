Бизнес требует немедленно открыть "Торугарт" и "Иркештам"

Предприниматели и перевозчики возмущены, что товары через границу не пропускают. Об этом на встрече главы Минэкономики с бизнесом заявил зампредседателя профсоюза водителей-дальнобойщиков Игорь Голубев.

- Склады завалены нашими товарами. Через КПП "Торугарт" пропускают только 2-3 машины в день. Хотя мы слышали, что ранее была договоренность с китайской стороной на 30 машин. Сейчас бизнес на грани дефолта. Куда мы только не обращались, везде нас "футболят". Никто не хочет брать на себя ответственность! Мы призываем Минэконом действовать более решительно. Открывайте "Торугарт" и "Иркештам" немедленно! - подчеркнул Голубев.