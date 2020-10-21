Погода
$ 80.58 - 80.93
€ 94.47 - 95.59

Бизнес требует немедленно открыть "Торугарт" и "Иркештам"

339  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Предприниматели и перевозчики возмущены, что товары через границу не пропускают. Об этом на встрече главы Минэкономики с бизнесом заявил зампредседателя профсоюза водителей-дальнобойщиков Игорь Голубев.

- Склады завалены нашими товарами. Через КПП "Торугарт" пропускают только 2-3 машины в день. Хотя мы слышали, что ранее была договоренность с китайской стороной на 30 машин. Сейчас бизнес на грани дефолта. Куда мы только не обращались, везде нас "футболят". Никто не хочет брать на себя ответственность! Мы призываем Минэконом действовать более решительно. Открывайте "Торугарт" и "Иркештам" немедленно! - подчеркнул Голубев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393360
Теги:
бизнес, граница, Китай, ущерб, товары
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  