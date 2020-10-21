Парламентский комитет одобрил кандидатуру Зулушева на пост Генпрокурора КР

Профильный комитет Жогорку кенеша одобрил кандидатуру Курманкула Зулушева на пост Генерального прокурора КР.

Решение принял сегодня, 21 октября, Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. К слову, пока еще депутат ЖК Зулушев сам состоит в этом комитете.

Окончательное решение по кандидатуре за большинством депутатов Жогорку Кенеша.

Напомним, Курманкул Зулушев депутат ЖК от фракции "Республика - Ата-Журт". Его кандидатуру на пост Генпрокурора сегодня представил и.о. президента Садыр Жапаров. Накануне Откурбек Джамшитов подал в отставку.