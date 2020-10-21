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Парламентский комитет одобрил кандидатуру Зулушева на пост Генпрокурора КР

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- Оксана Гут
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Профильный комитет Жогорку кенеша одобрил кандидатуру Курманкула Зулушева на пост Генерального прокурора КР.

Решение принял сегодня, 21 октября, Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. К слову, пока еще депутат ЖК Зулушев сам состоит в этом комитете.

Окончательное решение по кандидатуре за большинством депутатов Жогорку Кенеша.

Напомним, Курманкул Зулушев депутат ЖК от фракции "Республика - Ата-Журт". Его кандидатуру на пост Генпрокурора сегодня представил и.о. президента Садыр Жапаров. Накануне Откурбек Джамшитов подал в отставку.


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URL: https://www.vb.kg/393366
Теги:
Генеральная прокуратура, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Откурбек Джамшитов
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