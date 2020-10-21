Руслан Казакбаев встретится с Сергеем Лавровым

В Москве состоится встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром иностранных дел КР Русланом Казакбаевым. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

По данным ведомства, это первая зарубежная поездка руководителя внешнеполитического ведомства Кыргызстана после назначения на эту должность 14 октября 2020 г.

"В ходе переговоров предполагается обсудить ключевые вопросы сотрудничества в различных областях, в том числе ход реализации ранее достигнутых двусторонних и многосторонних договоренностей на высшем и высоком уровнях. Министры сверят позиции по важнейшим темам международной и региональной повесток дня.

Российская сторона исходит из того, что предстоящий визит будет способствовать дальнейшему углублению российско-кыргызского союзничества и стратегического партнерства", - говорится в сообщении МИД РФ.