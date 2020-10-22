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Деньги улетят с дымом. В Бишкеке начали ловить "поджигателей"

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- Сергей Швец
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С наступлением осени город традиционно столкнулся с проблемой задымленности, особенно в частном секторе. Многие жители сжигают опавшую листву, несмотря на многочисленные требования столичных властей не делать этого.

Чиновники вынуждены постоянно проводить разъяснительные беседы с квартальными, чтобы те донесли информацию до каждого владельца частного дома. Но, увы, эта мера толком не работает, а потому сотрудники санитарно–экологической инспекции мэрии ежедневно сами выезжают в рейды по выявлению поджигателей.

Так на днях, что называется, с поличным был пойман житель улицы Жакшылык, которая расположена в новостройке "Ак–Ордо". Молодой мужчина наводил порядок возле своего участка и сжигал собранный мусор вместе с опавшей листвой. Проверяющие из СЭИ потребовали от горожанина погасить костер, от которого по округе расходился густой едкий дым. С самим домовладельцем была проведена разъяснительная беседа. На первый раз инспекторы решили ограничиться только ею. Кстати, это нарушение влечет штраф для физических лиц - 7,5 тысячи сомов, для юридических - 23 тысячи. Так что вместе с дымом могут улететь и деньги горожан, которые не слышат законных требований.

Сотрудники санитарно–экологической инспекции просят горожан сообщать обо всех фактах сжигания мусора по следующим номерам телефонов:

Санитарно–экологический патруль:

0(558) 58–88–40;

Первомайский район: 0(555) 40–48–18;

Свердловский район: 0(551) 55–17–45;

Октябрьский район: 0(500) 21–04–70;

Ленинский район: 0(500) 08–55–80.


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URL: https://www.vb.kg/393372
Теги:
мэрия, поджог, Бишкек
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