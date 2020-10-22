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Нариман Тюлеев уходит с поста и.о. мэра Бишкека

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- Екатерина Улитина
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Нариман Тюлеев принял решение уйти из мэрии, отказавшись от поста первого вице-мэра и исполнения обязанностей мэра. Его заявление распространила сегодня пресс-служба муниципалитета.

"Я даже не успел войти в курс дела и принять доклады по состоянию всех направлений деятельности, как вокруг кресла мэра развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей.

Некоторые из них в агрессии дошли почти до рукоприкладства, и я с болью в сердце увидел, что отдельные люди ради власти и амбиций готовы стравливать между собой народ.

Не буду отрицать, что горожане пришли поддержать меня, это были жители Бишкека, которые помнят мою службу столице. На моих профилях в социальных сетях Facebook и Twitter были тысячи добрых комментариев, благодарность и пожелания успехов. Вчера на поддержку пришли бишкекчане, молодежь, пенсионеры, служащие, среди них были и знакомые до боли лица, которые помнят меня. К сожалению, они чуть не пострадали из-за провокаторов. Но ведь они пришли поддержать не только меня, но и столицу! Сердце нашего Кыргызстана… Это было очень горько и больно! Такие грязные, подлые и коварные действия претят моей миролюбивой натуре", - говорится в заявлении Наримана Тюлеева.

Напомним, в понедельник, 19 октября, Нариман Тюлеев был назначен первым вице-мэром Бишкека, в этот же день Азиз Суракматов заявил о своей отставке. Его обязанности стал исполнять Нариман Тюлеев.


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URL: https://www.vb.kg/393374
Теги:
мэрия, Нариман Тюлеев, Бишкек
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