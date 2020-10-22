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В России могут убрать избирательные участки из школ

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- Александр Тузов
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Руководитель исполкома партии "Новые люди" Александр Даванков предложил председателю Центризбиркома России Элле Памфиловой перенести избирательные участки из школ в отделения "Почты России". Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

В ЦИКе напомнили, что Памфилова уже не раз говорила о необходимости развести учебный и избирательный процессы, и пообещали "внимательно изучить и учесть" все такие инициативы.

Убрать участки из средних школ и других образовательных учреждений, по мнению Даванкова, следует уже к выборам в Госдуму 2021 года. Их размещение там прежде всего вредит учебному процессу, полагает он. Администрация вынуждена корректировать расписание, отменять и переносить занятия. Ученики и их родители испытывают дискомфорт. Но больше всего страдают сами учителя. Их занятость в УИК фактически носит добровольно-принудительный характер.

Кроме того, отмечает Даванков, размещение избирательных участков в школах "наносит репутационный ущерб всем работникам сферы образования", так как "зачастую они становятся невольными свидетелями и участниками различных манипуляций в ходе избирательного процесса".

Репутацию учителя необходимо защитить от малейших подозрений в злоупотреблениях на выборах. Не только от фактических, но и гипотетических.

-Работать в УИК учителя должны только по собственной воле, а не по указанию начальства. Если убрать из школ участки для голосования, то выбор учителя станет по-настоящему добровольным, - считает политик. На его взгляд, в России "достаточно помещений федеральной и муниципальной собственности, где по закону можно разместить избирательные участки. В частности, в качестве альтернативы школам он предложил использовать отделения "Почты России".

- Перенос избирательных участков из общеобразовательных учреждений в отделения "Почты России", как предлагает партия "Новые люди", невозможно организовать в массовом порядке, заявил "Интерфаксу" зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.

По его словам, в настоящее время в качестве избирательных участков используется максимально возможное количество помещений, не расположенных в школах.

- Все избирательные участки, которые невозможно переместить, пока расположены в школах. Регионы сейчас думают над тем, где еще можно организовать голосование, - добавил Булаев.

ЦИК РФ в настоящее время изучает вопрос, как снизить нагрузку на школы.

- Что касается почтовых отделений, я не уверен, что это возможно реализовать в массовом порядке", - cказал Булаев.


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URL: https://www.vb.kg/393375
Теги:
выборы, образование, Россия, школа, учителя, ЦИК
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