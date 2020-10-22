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Папа Римский призвал узаконить гомосексуальные пары

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- Виктория Гунгер
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Папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на документальный фильм "Франческо".

По данным издания, Франциск заявил, что однополые пары должны быть "защищены законом".

- Гомосексуалы имеют право быть частью семьи. Они дети Бога и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен, - сказал Франциск.

Ранее Франциск заявил, что преследования в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера.


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URL: https://www.vb.kg/393376
Теги:
Ватикан, Кыргызстан
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