Папа Римский призвал узаконить гомосексуальные пары

Папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на документальный фильм "Франческо".

По данным издания, Франциск заявил, что однополые пары должны быть "защищены законом".

- Гомосексуалы имеют право быть частью семьи. Они дети Бога и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен, - сказал Франциск.

Ранее Франциск заявил, что преследования в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера.