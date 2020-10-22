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Задержан рекрут международной террористической организации

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- Оксана Гут
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Задержан рекрут международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"Органами ГКНБ КР в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий выявлен и пресечен канал вербовки и переправки рекрутов из КР в зону вооруженного конфликта на территории Сирии", - говорится в сообщении.

Так, 20 октября в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследуемого досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного ст.39-395 (Покушение на наемничество) УК КР задержан гражданин КР М.М.

Установлено, что М.М. был ранее завербован в джихадистскую идеологию и направлен транзитом из КР в Сирию в ряды международных террористических организаций.

В результате своевременно принятых мер, рекрут задержан по маршруту следования в Сирию и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию иных лиц, причастных к каналу вербовки и переправки рекрутов, продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/393384
Теги:
ГКНБ, ИВС, задержание, Сирия, терроризм, Кыргызстан
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