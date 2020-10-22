Ученые нашли у коронавируса слабое место

Американские ученые вывели новый механизм борьбы с коронавирусом с учетом его слабого места. Специалисты нашли у разных коронавирусов одну лекарственную мишень. Ранее в России сообщалось о создании препарата от новой инфекции, который будет "бить" по генам человека, отвечающим за репликацию, пишет gazeta.ru

У коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV могут быть одни и те же слабые места, что позволяет создать лекарственный препарат, способный их победить, говорится в статье ученых из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия, которую разместили в журнале Science.

Специалисты описали в своем материале общую лекарственную мишень для патогенов, которые провоцируют COVID-19 и SARS. Лекарственная мишень - это некая молекула в организме, чья биохимическая функция тесно связана с возникновением или развитием определенной патологии.

Воздействие на эту мишень молекулой лекарственного препарата дает терапевтический эффект.

Ученые выявили более 300 вырабатываемых заражаемой клеткой белков, которые взаимодействуют с SARS-CoV-2. Из них исследователи обозначили 20 молекул, влияющих на количество вирусных частиц каждого из трех коронавирусов, синтезируемых внутри клеток организма человека. В их число входит и рецепторный белок Tom70. Он взаимодействует с коронавирусным геном Orf9b, который принадлежит и SARS-CoV-1, и SARS-CoV-2. Этот белок представляет собой митохондриальный фермент, непосредственно участвующий в перемещении белковых молекул в митохондрии из цитозоля.

Он также задействован в процессе активации митохондриальных сигнальных белков, а они обеспечивают защиту организма от инфекции. Как констатировали ученые,

Tom70 помогает коронавирусам, но связка Tom70-Orf9b может использоваться как лекарственная мишень для противовирусных препаратов широкого спектра действия.

"В то время как традиционные противовирусные препараты воздействуют на вирусные ферменты, которые часто подвержены мутации и, следовательно, приводят к устойчивости к лекарственным препаратам, воздействие на белки, необходимые для репликации вируса, является стратегией, которая поможет этого избежать", - пояснили ученые.

Накануне ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха объявили, что обнаружили новый симптом коронавируса. Как утверждают специалисты, заразившиеся коронавирусом пациенты могут испытывать звон и шум в ушах (тиннитус). В дальнейшем переболевшие COVID-19 могут потерять слух.

Ученые уточнили, что такие симптомы наблюдались у больных COVID-19 и гриппом. В то же время, как обратили внимание специалисты, тиннитус и проблемы со слухом сами по себе не означают, что человек был заражен коронавирусом: они могут сопровождать и другие заболевания.

Комментируя это исследование, врач-пульмонолог Сергей Пурясев заявил РБК, что заражение инфекцией может повлечь за собой ряд осложнений, из-за чего страдают нервная система, кишечник, почки и другие органы.

"Нарушения слуха связаны с невритом слухового нерва. Вначале он проявляется шумом в ушах, а впоследствии может быть парез и паралич слухового нерва, человек может лишиться слуха", - уточнил Пурясев.

Он призвал при первых признаках неврита начать принимать сильные противовоспалительные препараты.

Ранее аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Рахим Хаитов сообщил "Газете.ru", что ведомство создает препарат от коронавируса, который будет "бить" по генам человека, отвечающим за репликацию.

Говоря о предпринимаемых в России шагах по борьбе с коронавирусом, он обратил внимание, что все российские вакцины изготавливаются грамотными людьми и должны сработать. В то же время на сегодняшний день нет специфического лекарства от инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса, но российский Минздрав разрабатывает специальный препарат для этого.

"Препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии", - уточнил специалист.

Хаитов отметил, что на данный момент препарат разрабатывается, а вакцина проходит испытания.

Иммунолог призвал россиян следовать рекомендациям Минздрава, в том числе не забывать носить маски и избегать места скопления людей.