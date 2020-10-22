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Будьте осторожны! На Бишкек надвигается сильный ветер

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- Виктория Гунгер
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Дорогие горожане! В столице в ближайший час и днем ожидается усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает мэрия Бишкека со ссылкой на Кыргызгидромет.

Муниципалитет просит автолюбителей не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа, дабы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества.

- Если вы увидели упавшее дерево, пожалуйста, сообщите нам в МП "Бишкекзеленхоз": 0770 830006. В экстренных ситуациях просим вас обращаться в службу спасения 112, Call-центр мэрии столицы на номера телефонов: 1840 и 1850 круглосуточно, а также присылать фото и видеофакты по номеру: 0554 -182-185. Будьте осторожны! Берегите себя! - подчеркнули в мэрии столицы.


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URL: https://www.vb.kg/393389
Теги:
мэрия, штормовое предупреждение, Бишкек, Кыргызстан, автомобили
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