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Скончался экс-член коллегии Госкомтруда, доцент КГЮА Айдар Курманов

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- Александр Тузов
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Сегодня, 22 октября, после продолжительной болезни на 67 году жизни ушел из жизни видный кыргызстанский юрист Курманов Айдар Карпекович.

Его брат, экс-торага Жогорку Кенеша профессор Зайнидин Курманов, рассказал VB.KG, что Айдар уже к 29 годам стал начальником управления, членом коллегии Госкомтруда Киргизской ССР, затем - завотделом ЦК профсоюза транспортников.

В это время в республике начались перестроечные реформы. Экономику чиновники пытались перевести на новые рыночные рельсы, началось акционирование предприятий. И одно из крупных транспортных компаний пригласило Айдара на работу в качестве заместителя руководителя, чтобы он помог провести реформу компании и начать рыночные преобразования. На словах его поддерживали, но на деле саботировали все мероприятия по созданию нового акционерного общества. Реформы заволокитили, и Айдар ушел в науку.

С тех пор он стал работать на преподавательской и научной ниве, стал кандидатом юридических наук, видным экспертом в области уголовного и международного уголовного права и процесса, криминологии.

- Работал Айдар, обложившись книгами и статьями, над докторской диссертацией о борьбе с международной преступностью. Работал упорно, силы таяли, но он продолжал работать. Так он отвлекался от болезни, - сказал Зайнидин Курманов.


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URL: https://www.vb.kg/393391
Теги:
наука, образование, профсоюзы, транспорт, экономика, Зайнидин Курманов
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