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АКС ГКНБ: Руководство Верховного суда участвовало в коррупционной схеме

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- Оксана Гут
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Выявлены факты коррупции и утечки сведений составляющих служебную тайну при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы (АИС) "Местный суд" в органах судебной власти КР. Об этом сообщает АКС ГКНБ КР.

В ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в судебной системе, Антикоррупционной службой ГКНБ были получены данные о причастности отдельных должностных лиц Верховного суда и некоторых IT компаний к ряду преступлений, связанных с разработкой и внедрением автоматизированной информационной системы "Местный суд" в органах судебной власти.

По данному факту Главным следственным управлением ГКНБ было начато досудебное производство по ст.319 УК КР (Коррупция), в ходе которого указанные данные нашли свое подтверждение.

Так, в 2016 году представительством Европейского союза были выделены грантовые средства для разработки и внедрения АИС "Местный суд", а разработчиком выступила компания – ОсОО "ЦБИ". Однако руководитель данной компании З.А.А., в сговоре с руководством Верховного суда Кыргызской Республики, присвоили основную часть полученного гранта и предоставили не работоспособный и устаревший программный продукт, который до настоящего времени не принят на баланс и теряет техническую поддержку в ноябре 2020 года, что впоследствии не даст возможности для ее обновления, а также интегрирования в систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук".

В связи с чем, в целях сокрытия данного факта руководством Верховного суда Кыргызской Республики было принято решение о заключении фиктивного договора с другой IT компанией на разработку нового программного продукта, но уже на бюджетные средства на сумму 8 млн. сомов с последующей подменой непригодной программы.

Кроме того, в результате работы специально созданной технической комиссии установлено, что компания "ЦБИ" имела прямой доступ к боевой среде АИС "Местный суд", что привело к утечке сведений, содержащихся в базе данных информационных систем ГРС при правительстве Кыргызской Республики - АИС "ЗАГС", АИС "Паспорт" и АИС "Адресно-справочное бюро", имеющих ограниченный уровень доступа.

21 октября 2020 года в Верховном суде, его структурных подразделениях, в офисах компаний контрагентов и по местам жительства их работников со стороны АКС ГКНБ КР были произведены обыски с изъятием необходимых для следствия вещественных доказательств.

По результатам проведенных следственных действий и наличия неопровержимых доказательств причиненного ущерба, в этот же день по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны руководитель ОсОО "ЦБИ" З.А., руководитель информационных технологий "Адилет сот" при Судебном департаменте при Верховном суде КР Т.А. и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Антикоррупционной службой ГКНБ КР проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по установлению причастных к данным противоправным деяниям высших должностных лиц судебной системы КР.


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URL: https://www.vb.kg/393392
Теги:
ГКНБ, ИВС, задержание, закон, коррупция, суд, информационные технологии, Кыргызстан, уголовное дело
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