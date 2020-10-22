В селе Арашан 30-летний мужчина зарубил топором своего отчима

В Аламудунском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве своего отчима. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

22 октября примерно в 04:22 часов в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение по факту убийства в одном из домов, расположенных в селе Арашан. По данному факту незамедлительно был осуществлён выезд следственной оперативной группы. По приезду установлено, что 21 октября в ходе распития спиртных напитков 65-летнего К.А. - хозяина дома с сыном своей жены от первого брака произошла словесная перепалка, в результате чего последний нанес своему отчиму несколько ударов топором. Мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 30-летний С.К. и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.

В настоящее время назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается.