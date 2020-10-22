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В ГКНБ сообщили за что задержали Камчы Кольбаева

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- Екатерина Улитина
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В ходе проводимой ГКНБ работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп были получены данные в отношении криминального авторитета так называемого "вора в законе" Камчыбек Асанбека (Камчыбек Кольбаев).

Указанные материалы были зарегистрированы в ЕРПП по ст.249 ч.1 УК КР (Создание преступной организации или участие в ней) и начато досудебное производство.

22 октября 2020 года было установлено местонахождение К.Асанбека в г.Бишкек и последний доставлен в Главное следственное управление ГКНБ для производства следственных действий с его участием.

В рамках проводимого расследования ГКНБ будут приняты соответствующие меры, направленные на получение данных о преступной деятельности К.Асанбека и связанных с ним лиц из преступной среды.


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URL: https://www.vb.kg/393395
Теги:
ГКНБ, задержание, ОПГ, Кыргызстан, Камчы Кольбаев
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