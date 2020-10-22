Экс-премьер-министр Абылгазиев подал заявку на разработку месторождения

Экс-премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев подал заявку на разведку и разработку месторождения драгметаллов. Об этом стало известно VB.KG.

Дата регистрации заявки в ГКПЭН - 20-08-2020 года. Речь идет об участке Чолок-Терек с территорией в 345 гектаров, расположенным между Кара-Кече и Мин-Кушем. На нем предполагается разведка залежей свинца и цинка.

Бывший премьер указан в качестве недоропользователя. Доверенность оформлена на ОсОО "Эко-Кербен". По данным Минюста КР, учредителем компании числится некая Чолпон Бакаева.

Помимо ОсОО "Эко-Кербен", зарегистрированного в 2020 году, на нее оформлено еще две компании. Первая - ОсОО "КРИРО СИНЕРГИЯ", дата регистрации 1.03.2013, основным видом деятельности компании значится оптовая неспециализированная торговля.

Вторая компания - ООО "Глобал инвест элита" - 03.07.2019. Ее основной вид деятельности крайне расплывчив - "Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки".

Отметим, Мухаммедкалый Абылгазиев, ранее носивший имя Мухамметкалый Абулгазиев, с 1999 по 2020 год непрерывно работал на государственных должностях.