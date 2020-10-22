ГКНБ: Коррупционные схемы в ГТС прекратили работать

В настоящее время какие-либо коррупционные схемы в деятельности ГТС при Правительстве КР полностью прекратили работать, а таможенное оформление товаров проводится по единой для всех участников внешнеэкономической деятельности республики ставке и равных условиях. Об этом редакции VB.KG сообщил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

По его словам, 17 октября 2020 года по фактам коррупции в Государственной таможенной службе при Правительстве КР проводится досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по ст.319 УК КР.

"В рамках указанного уголовного дела, в срочном порядке со стороны ГКНБ КР принят комплекс неотложных мер для искоренения существующих ранее коррупционных схем при проведении таможенных процессов", - сказал Сулайманов.