Жапаров представил коллективу генпрокуратуры нового руководителя

Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 22 октября, представил нового Генерального прокурора Курманкула Зулушева коллективу надзорного ведомства.

Садыр Жапаров отметил большой профессиональный опыт Курманкула Зулушева, многие годы проработавшего в органах прокуратуры и судебной системе.

И.о. Президента выразил надежду, что накопленный опыт и знания помогут ему в выполнении основополагающих задач, возложенных на органы прокуратуры, а личный состав окажет всестороннюю поддержку новому руководителю.

Он подчеркнул, что прокуратура является основным органом в установлении справедливости и законности.

"В стране, где нет справедливости, никогда не будет развития, поэтому вы должны быть опорой государства в этом важнейшем деле. Основы государства должны оставаться неизменными", - подчеркнул Садыр Жапаров, обращаясь к сотрудникам Генеральной прокуратуры.

Он пожелал Курманкулу Зулушеву успехов на данной должности.

В свою очередь Генеральный прокурор поблагодарил и. о. Президента за оказанное доверие и заверил, что приложит максимум усилий по реализации возложенных задач.

Отметим, что вчера на заседании Жогорку Кенеша кандидатура Курманкула Зулушева была одобрена на должность Генерального прокурора.

Вчера же Садыр Жапаров своим Указом назначил его на пост Генерального прокурора.