Сооронкулова: Призываю новые власти показать свое имущество (видео)

Лидер политической партии "Реформа" Клара Сооронкулова убеждена, что представители новой власти на собственном примере должны продемонстрировать народу свою непричастность к коррупционным делам. Об этом она заявила в интервью редакции VB.KG.

По ее словам, как минимум они должны провести имущественную люстрацию и начать с самих себя.

Довольны ли вы результатами революции?

- Я бы не назвала те события революцией по сравнению с 2005 и 2010 годами, скорее всего это было народное восстание. Революция же должна достигать определенных результатов. К примеру, в том же 2010 году пришла революционная власть, вы помните, парламент был распущен, президент сбежал, правительство отправили в отставку. Другое дело, что за 10 лет мы так и не увидели каких-либо революционных преобразований. На этот раз не было никаких планов на революцию ни у одной партии. Поэтому, когда к вечеру собралась огромная толпа, стало понятно, что ее уже не остановить. И когда началась атака стало понятно, что ночью Белый дом будет взят.

Что было на следующий день вам известно, народ очень волновался, так как все хотели увидеть новую власть, но, к сожалению, от того, что не было единства среди партий, они так и не смогли договориться. И конечно этим моментом воспользовалась именно та сила, которая была более организованна. Наши же силы, особенно, тех партий, которые впервые участвовали в выборах, не смогли объединиться и прийти к какому-то консенсусу.

Как вы прокомментируете задержание Матраимова и раскрытие коррупционной схемы на таможне?

- Здесь дело не в самом Матраимове. Если исходить из расследования Азаттыка, то там работал целый клан. Наверняка были замешаны лица из соседних стран, то есть это была не национальная, а скорее транснациональная схема. И вполне вероятно, что это схема будет служить другой группе. Поэтому если представители правоохранительных органов нам четко покажут коррупционную схему, участвующих в ней лиц, привлекут к ответственности всех виновных, а также дадут гарантию, что это схема в дальнейшем больше не будет работать, то тогда можно будет говорить о каких-то достижениях.

Правильно ли можно понять из ваших слов, что вы не питаете особых иллюзий на счет новой команды в правительстве?

- Нет, не питаю. Исходя из наших требований о проведении люстрации не совсем мне нравятся назначения. Но, в принципе, ничего от этой власти мы не ожидаем. Потому что мы и вначале говорили, даже согласились для этого выдвинуть и Бабанова в премьер-министры, что это будет временная власть. То есть если мы хотим соблюсти законы, то должны обязательно пройти выборы президента и в парламент.

В то же время наметилась и другая тенденция. Все больше звучат призывов отложить выборы и провести конституционную реформу. Хотя сам премьер-министр обещал, что они пройдут в срок. Поэтому мы, партии, готовимся сейчас к выборам и я думаю, что какие-то коренные изменения должны пройти с новым составом Жогорку Кенеша. Также есть надежда, что после всех последних событий кыргызстанцы более осознано подойдут к выборам депутатов.

Чтобы вы посоветовали новому правительству?

Начиная с премьер-министра все чиновники должны будут опубликовать свои декларации, показать законность источника формирования своего имущества. Полностью открыть, сколько на счету имеется денег, в каких долях они участвуют. И кстати, чтобы у людей не было сомнений, новым назначенцам неплохо было бы на этом этапе показать, чем они сами владеют. При этом включая близких родственников.

Поэтому пользуясь случаем хочу призвать новые власти показать свое и близких родственников имущество. Покажите пример порядочности и продемонстрируйте свое имущество. Рано или поздно журналисты все равно раскопают.

Подробное интервью лидера партии Клары Сооронкуловой смотрите ниже: