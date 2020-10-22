Япония подарила Кыргызстану 1,2 млн долларов на борьбу с COVID-19

В связи с ростом заболеваний коронавирусом в Кыргызстане Япония приняла решение выделить 1,2 миллиона долларов на проекты, направленные на укрепление системы здравоохранения, предотвращение социальной и экономической нестабильности и содействие занятости.

Об этом заявил посол Японии в КР Маэда Сигэки на церемонии передачи Национальному центру фтизиатрии при Министерстве здравоохранения КР респираторных масок № 95 на общую сумму 115 тысяч 814 долларов.

Эти маски были закуплены по проекту ПРООН "Поддержка инклюзивного и многосекторального реагирования на COVID-19 и устранение его социально-экономических последствий в Кыргызстане", финансируемого Правительством Японии на сумму приблизительно 1,2 миллиона долларов США. Этот проект направлен на поддержку Кыргызстана в борьбе с COVID-19 и преодоление последствий пандемии.

- В Кыргызстане вновь наблюдается рост распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем необходимо подготовиться к возможному скачку в зимнее время. Также, серьезным и важным является восстановление от ущерба, нанесенного обществу и экономике республики за последние восемь месяцев, и создать условия, чтобы связать восстановление с дальнейшим развитием, сказал посол Маэда Сигэки.

Он заверил, что Япония продолжит сотрудничество с международными организациями для преодоления кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией.

- Мы будем осуществлять ряд мероприятий по укреплению системы здравоохранения, а также решать социально-экономические проблемы, связанные с коронавирусом в Кыргызстане. Наша цель - помочь стране развить устойчивость к многогранным последствиям пандемии COVID-19 и другим кризисам в будущем, - сказала участвовавшая в церемонии Луиз Чемберлен, постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике.