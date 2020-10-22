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В Бишкеке из-за проблем с учебой с окна многоэтажки выбросился мальчик

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- Оксана Гут
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В соцсетях появилась информация о том, что в 10 мкр Бишкека из окна квартиры на 17 этаже выбросился 4-классник. Пользователи, назвавшись соседями семьи, где произошла трагедия, написали, что мальчику тяжело давалась учеба из-за дистанционки. Якобы, не выдержав давления, он совершил суицид.

Редакции VB.KG сам факт трагического происшествия в УВД Октябрьского района подтвердили.

Сообщается, что 21 октября в 16:40 часов в службу "102" ГУВД г.Бишкек поступило сообщение о том, что с окна одного из многоэтажных домой по улице Малдыбаева выпал несовершеннолетний мальчик.

"Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Октябрьского района, где по приезду на место происшествия было обнаружено тело несовершеннолетнего Д.Д. 2010 года рождения, без каких-либо признаков жизни", - информировали в пресс-службе ведомства.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство. В настоящее время в рамках настоящего досудебного производства проводятся соответствующие следственные действия и назначены все необходимые экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/393418
Теги:
ГУВД, суицид, школа, Бишкек, Кыргызстан, погиб ребенок
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