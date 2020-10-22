В Бишкеке из-за проблем с учебой с окна многоэтажки выбросился мальчик

В соцсетях появилась информация о том, что в 10 мкр Бишкека из окна квартиры на 17 этаже выбросился 4-классник. Пользователи, назвавшись соседями семьи, где произошла трагедия, написали, что мальчику тяжело давалась учеба из-за дистанционки. Якобы, не выдержав давления, он совершил суицид.

Редакции VB.KG сам факт трагического происшествия в УВД Октябрьского района подтвердили.

Сообщается, что 21 октября в 16:40 часов в службу "102" ГУВД г.Бишкек поступило сообщение о том, что с окна одного из многоэтажных домой по улице Малдыбаева выпал несовершеннолетний мальчик.

"Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Октябрьского района, где по приезду на место происшествия было обнаружено тело несовершеннолетнего Д.Д. 2010 года рождения, без каких-либо признаков жизни", - информировали в пресс-службе ведомства.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство. В настоящее время в рамках настоящего досудебного производства проводятся соответствующие следственные действия и назначены все необходимые экспертизы.