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Валентина Шевченко признана лучшей в ММА в странах СНГ

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- Оксана Гут
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Валентина Шевченко признана лучшей в ММА в странах СНГ.

Портал ТурСтат представил список лучших женщин в смешанных единоборствах (ММА) в государствах СНГ (Содружества Независимых Государств) по итогам онлайн-опроса на тему, кто самая лучшая спортсменка ММА в СНГ.

За последние годы ММА стал одним из самых популярных для занятий видов спорта и у зрителей.

В первую десятку лучших женщин-бойцов ММА в СНГ вошли Валентина Шевченко (Кыргызстан), Лиана Джоджуа (Грузия), Анастасия Янькова (Россия), Мария Агапова (Казахстан), Яна Куницкая (Россия), Александра Албу (Молдова), Антонина Шевченко (Кыргызстан), Лилия Казак (Беларусь), Лилия Шакирова (Узбекистан) и Ирина Алексеева (Россия).

За Валентину Шевченко как лучшего бойца женских ММА в России и СНГ отдали 25% голосов, за Лиану Джоджуа - 18%, за Анастасию Янькову - 13%, за Марию Агапову - 9%, за Яну Куницкую - 8%, за Александру Албу - 7%, за Антонину Шевченко - 6%, за Лилию Джоджуа - 6%, за Лилию Шакирову - 4% и за Ирину Алексееву - 3%.

Валентина Шевченко стала чемпионкой UFC в наилегчайшем весе в декабре 2018 года и затем трижды защитила титул.


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URL: https://www.vb.kg/393429
Теги:
рейтинг, СНГ, спорт, Кыргызстан, Валентина Шевченко
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