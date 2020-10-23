Погода
$ 80.44 - 80.80
€ 94.47 - 95.59

У Садыра Жапарова как президента и премьер-министра "новые" советники

254  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чынгыз Айдарбеков назначен советником президента по стратегическим внешнеполитическим и инвестиционным вопросам. Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал накануне соответствующий указ.

"Данное решение принято с учетом большого профессионального опыта Чынгыза Айдарбекова на государственной и дипломатической службе и результатов достигнутых на предыдущих должностях. Привлечение молодых профессиональных кадров на государственную службу на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений государственной политики. Омоложение кадрового состава позволит внедрить новые подходы в систему государственного управления, создать основу для проведения системных преобразований в различных сферах", - говорится в сообщении пресс-службы и.о. главы государства.

Напомним, Чынгыз Айдарбеков был министром иностранных дел (с октября 2018 г. по октябрь 2020 г.). А еще ранее - с апреля 2016 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Японии.

Также, отметим, что советником Садыра Жапарова как премьер-министра КР по экономическим и финансовым вопросам стал Акылбек Жапаров. Об этом стало известно накануне в ходе заседания Жогорку Кенеша. Правда, официального назначения на момент публикации еще не было.

Акылбек Жапаров - был депутатом Жогорку Кенеша Республики Кыргызстан II, V созывов и является депутатом нынешнего VI созыва от партии "Бир Бол". В период с 2005 по 2007 гг. и с 2011 по 2012 гг. был министром экономики и финансов КР. А в 2007-2009 год занимал должность министра экономического развития и торговли КР. С октября 2009 по апрель 2010 г. был первым вице-премьер-министром КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393431
Теги:
Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров, правительство, президент, Кыргызстан, экономика, политика, Жогорку Кенеш, Чынгыз Айдарбеков, власть
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  