У Садыра Жапарова как президента и премьер-министра "новые" советники

Чынгыз Айдарбеков назначен советником президента по стратегическим внешнеполитическим и инвестиционным вопросам. Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал накануне соответствующий указ.

"Данное решение принято с учетом большого профессионального опыта Чынгыза Айдарбекова на государственной и дипломатической службе и результатов достигнутых на предыдущих должностях. Привлечение молодых профессиональных кадров на государственную службу на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений государственной политики. Омоложение кадрового состава позволит внедрить новые подходы в систему государственного управления, создать основу для проведения системных преобразований в различных сферах", - говорится в сообщении пресс-службы и.о. главы государства.

Напомним, Чынгыз Айдарбеков был министром иностранных дел (с октября 2018 г. по октябрь 2020 г.). А еще ранее - с апреля 2016 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Японии.

Также, отметим, что советником Садыра Жапарова как премьер-министра КР по экономическим и финансовым вопросам стал Акылбек Жапаров. Об этом стало известно накануне в ходе заседания Жогорку Кенеша. Правда, официального назначения на момент публикации еще не было.

Акылбек Жапаров - был депутатом Жогорку Кенеша Республики Кыргызстан II, V созывов и является депутатом нынешнего VI созыва от партии "Бир Бол". В период с 2005 по 2007 гг. и с 2011 по 2012 гг. был министром экономики и финансов КР. А в 2007-2009 год занимал должность министра экономического развития и торговли КР. С октября 2009 по апрель 2010 г. был первым вице-премьер-министром КР.