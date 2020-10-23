"Выявлены факты злоупотребления служебным положением ряда должностных лиц"

ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты злоупотребления со стороны должностных лиц Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, МП "Бишкекглавархитектура", Государственной экспертизы Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР и МЧС КР, допустившие нарушения норм законодательства КР в ходе осуществления своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что разрешительные документы на строительство многоэтажного дома по ул. Ахунбаева в августе 2019 года были выданы с грубейшими нарушениями требований Законов Кыргызской Республики "Об охране окружающей среды" и "Об экологической экспертизе", согласно которым запрещается проектирование и строительство зданий и сооружений на территориях парков, скверов, придомовых участков, придорожных зон озеленения, в пределах водоохранных зон.

22 октября 2020 года материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП постатье 320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

В настоящее время, в рамках досудебного производства проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных лиц к противоправной деятельности из числа должностных лиц указанных госорганов.