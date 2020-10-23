Погода
$ 80.44 - 80.80
€ 94.47 - 95.59

"Выявлены факты злоупотребления служебным положением ряда должностных лиц"

132  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты злоупотребления со стороны должностных лиц Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, МП "Бишкекглавархитектура", Государственной экспертизы Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР и МЧС КР, допустившие нарушения норм законодательства КР в ходе осуществления своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что разрешительные документы на строительство многоэтажного дома по ул. Ахунбаева в августе 2019 года были выданы с грубейшими нарушениями требований Законов Кыргызской Республики "Об охране окружающей среды" и "Об экологической экспертизе", согласно которым запрещается проектирование и строительство зданий и сооружений на территориях парков, скверов, придомовых участков, придорожных зон озеленения, в пределах водоохранных зон.

22 октября 2020 года материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП постатье 320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

В настоящее время, в рамках досудебного производства проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных лиц к противоправной деятельности из числа должностных лиц указанных госорганов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393443
Теги:
Бишкекглавархитектура, ГКНБ, злоупотребление, Кыргызстан, Госэкотехинспекция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  