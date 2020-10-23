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Кыргызстан укрепит связи со странами СНГ в образовательной сфере

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- Евгений Денисенко
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Более двадцати вопросов по различным направлениям сотрудничества рассмотрены на очередном заседании Совета по сотрудничеству в области образования государств СНГ. Оно прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана , Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Как сообщили в пресс-службе Исполкома, на заседании был утвержден план работы на 2021-2022 годы, проанализированы состояние и перспективы развития базовых организаций государств Содружества по подготовке педагогических кадров в области исторического и инклюзивного образования, ход подготовки проектов документов, находящихся в разработке.

Речь шла и о проведении в 2021 году научно-методического симпозиума по вопросам партнерства образовательных учреждений. Одобрены кандидатуры учителей и работников образования стран СНГ для награждения нагрудным знаком "Отличник образования Содружества Независимых Государств". Знаки будут вручены в рамках VI Съезда учителей и работников образования государств СНГ, который пройдет в Таджикистане.

Награждение состоится по итогам Первого Международного фестиваля педагогического мастерства. По результатам завершившегося в июне первого (заочного) этапа фестиваля жюри, в состав которого вошли представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана из числа руководителей органов управления образованием, ученых-педагогов и педагогов-практиков, отметило материалы ряда участников.

В частности, от Кыргызстана – работы Татьяны Терпуговой из средней школы-гимназии № 1 имени А.С.Пушкина города Токмок "Повышение познавательной активности и мотивации младших школьников посредством включения детей в исследовательскую и проектную деятельность" (номинация "Учитель" и Берметгуль Алымбаевой из Центра педагогики профессионального образования Кыргызской академии образования "Привитие нравственно-духовных ценностей подрастающему поколению, воспитание в них уважения к своему многовековому наследию" (номинация "Воспитатель"). К участию во втором (очном) этапе, который завершится в рамках VI Съезда учителей и работников образования, были представлены также работы других их кыргызских коллег - Самары Арзиевой (лицей имени Зууры Нурматовой, Джалал-Абад) и Фурката Примбердиева (общеобразовательной школы-гимназии № 1 имени М. Бабкина, Джалал-Абад).

Кроме того, на заседании Совета были определены места проведения VII и VIII съездов, которые состоятся соответственно в Казахстане и Армении. И - поддержаны предложения Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ об увеличении квот на подготовку на базе одного из российских вузов русскоязычных журналистов стран Содружества и о создании в этих целях базовой организации по подготовке и переподготовке высококвалифицированных журналистских кадров.


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URL: https://www.vb.kg/393444
Теги:
образование, Россия, СНГ, Кыргызстан
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