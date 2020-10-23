В "Кыргыз Темир Жолу" продавали на металлолом вагоны. Заведено дело

На госпредприятии "Кыргыз Темир Жолу" пилили и продавали на металлолом железнодорожные вагоны. По выявленным фактам ГСБЭП (Финпол) начал расследование.

По сведениям Финполиции, распил и продажа вагонов осуществлялись без разрешительных документов. Тем самым бюджету государства был причинен ущерб в значительных размерах.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного статьей 320 (злоупотребления должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление причиненного ущерба, а также предотвращения дальнейшей растраты имущества указанного государственного предприятия.