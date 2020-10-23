Погода
$ 80.44 - 80.80
€ 94.47 - 95.59

В "Кыргыз Темир Жолу" продавали на металлолом вагоны. Заведено дело

316  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На госпредприятии "Кыргыз Темир Жолу" пилили и продавали на металлолом железнодорожные вагоны. По выявленным фактам ГСБЭП (Финпол) начал расследование.

По сведениям Финполиции, распил и продажа вагонов осуществлялись без разрешительных документов. Тем самым бюджету государства был причинен ущерб в значительных размерах.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного статьей 320 (злоупотребления должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление причиненного ущерба, а также предотвращения дальнейшей растраты имущества указанного государственного предприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393448
Теги:
злоупотребление, ГСБЭП, уголовное дело, Кыргыз темир жолу
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  