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Из квартиры бишкекчанки вывезли порядка 5 тонн мусора

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- Оксана Гут
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Из квартиры бишкекчанки вывезли около 5 тонн мусора.

В столичную мэрию поступило обращение горожан, с жалобами на соседку, которая складирует мусор в квартире многоэтажного дома на улице Токтоналиева. В обращении указано, что неприятный запах начал проникать в подъезд, в соседние квартиры, вследствие антисанитарии появились тараканы и другие опасные насекомые.

"Соседям жительница дверь не открывает, на контакт не идет", - отмечается в сообщении.

Сотрудники МТУ и МП "Тазалык" выехали на место, где обнаружили комнаты забитые до потолка мусором. По данным муниципалитета, в квартире не оказалось туалета, и женщина справляла нужду прямо внутри дома.

"Предварительно, в двухкомнатной квартире собрано порядка 5 тонн мусора, нам нужно будет совершить более 10 рейсов, чтобы очистить жилую площадь", - сказали в мэрии.

На месте находятся также сотрудники МЧС и милиции.

Отмечается, что два года назад муниципалитет уже вывозил несколько тонн мусора с этой же квартиры.

"Дорогие горожане! Убедительно просим соблюдать санитарные правила. В любых случаях вы можете обратиться в Call-центр столичной по короткому номеру: 1840 и 1850. Звонки принимаются круглосуточно, а фотографии с проблемами по-прежнему можно присылать по номеру: 0554 182-185", - призвали в столичной мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/393457
Теги:
мусор, Бишкек, Кыргызстан, МЧС, мэрия, Тазалык
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