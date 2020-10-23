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"Местное население должно быть заинтересовано в инвесторе"

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- Азиз Осмонов
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К регулированию горнорудных компаний надо подходить глобально. И основным госорганом, который регулирует подобные отношения, является ГКПЭН. Сейчас ведомство играет главную "скрипку". Об этом VB.KG сообщил на встрече "без галстуков" ГКПЭН с недропользователями, руководителями ряда компаний, а также главами профсоюзов сообщил председатель ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев.

Он подчеркнул, что в настоящее время проводится работа по проведению порядка на местах, налажена связь с недропользователями, идет решение их проблем, а также совершенствуются вопросы законодательства по недпропользованию.

- Это хорошие предпосылки для развития отрасли. Но на данный момент первостепенная задача – наведение порядка на местах, скорейший запуск предприятий и дальнейшее взаимодействие госорганов, объединений работодателей, бизнес-сообществ, предприятий недпропользования и профсоюзов, представляющих интересы работников. То, что касается конфликтов на местах, то в первую очередь, у народа не должно быть повода для протестных настроений. Для этого инвесторами должны строго соблюдаться экологические моменты, права людей и интересы государства. Страна должна получать пользу и прибыль от того или иного месторождения и инвестпроекта. Это касается как госбюджета, так и местного населения, которое должно быть заинтересовано в деятельности компаний. При этом деятельность инвесторов не должна вредить экологии и другим важным аспектам Кыргызстана. Также надо проводить качественную информационную работу. Тогда никаких конфликтов на месторождениях не будет, - подчеркнул Эльдар Таджибаев.

Отметим, что организатором встречи выступил ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/393461
Теги:
бизнес, горнодобывающий сектор, инвестиции, конфликт, Кыргызстан, Эльдар Таджибаев
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