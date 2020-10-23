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Гульбара Калиева приняла участие в работе VIII Съезда судей Казахстана

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 23 октября 2020 года, состоялся VIII Съезд судей Республики Казахстан с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева. В качестве гостей приняли участие председатель Верховного суда Гульбара Калиева, председатель Верховного суда Республики Таджикистан - Шохиён Шермухаммад, председатель Верховного Суда Республики Узбекистан – Козимджан Камилов, первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации – Петр Серков, а также международные эксперты. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

В своей речи Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сказал о недопустимости какого-либо давление на судей, в том числе и через СМИ, социальные сети.

"Бывает, что следствие еще идет, дело не передано в суд, а отдельные журналисты и блогеры уже нагнетают ситуацию, публично предрекают решение судьи. Здесь есть вина и некоторых правоохранительных органов, которые, как было сегодня сказано, спешат с объявлением принятых мер и как бы априори обвиняют людей преступниками", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

О скандализации судебной системы затронула и один из докладчиков, председатель суда района Шал акын Северо-Казахстанской области Татьяна Курынова.

Скандалы в СМИ и соцсетях оказывают давление на казахстанских судей. Судья не вправе идти на поводу у ажиотажа, он обязан вынести решение беспристрастно, но все равно при этом кто-то будет недовольным, даже законным решением. У судьи тоже есть эмоции, психологически ему тяжело идти вразрез с мнением общества, тем более если оно создано искусственно и с умыслом

На Съезде были подняты вопросы развития судебной системы, о повышении ответственности и независимости судей, об ужесточении наказания за некоторые виды преступлений и другие.


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URL: https://www.vb.kg/393466
Теги:
Верховный суд, Казахстан, Кыргызстан, Гульбара Калиева, Касым-Жомарт Токаев
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