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Россия и Кыргызстан углубят сотрудничество в различных сферах

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- Евгений Денисенко
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Россия и Кыргызстан продолжат развивать союзничество, стратегическое партнерство во всех областях. Таков лейтмотив переговоров, которые 23 октября провели в Москве министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и КР Руслан Казакбаев.

Приветствуя кыргызскую делегацию, Сергей Лавров отметил: "В текущем году привычный ритм наших контактов на всех уровнях был существенно подкорректирован коронавирусной инфекцией, а в последнее время событиями, которые произошли в Киргизии. Мы с обеспокоенностью следили за развитием обстановки, и с удовлетворением отмечаем, что на данный момент она входит в спокойное русло".

"Надеемся, что мы продолжим конструктивное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках наших интеграционных объединений в духе преемственности, которая всегда отличала наши взаимоотношения независимо от событий в той или иной стране", - сказал глава МИД РФ.

Комментируя затем итоги переговоров, Сергей Лавров отметил факт того, что после возвращения на этот пост, на котором Руслан Казакбаев работал восемь лет назад, он в качестве своего первого зарубежного визита выбрал Российскую Федерацию: "Это в очередной раз подтверждает стратегический характер наших двусторонних отношений".

"Сегодняшняя встреча подтвердила, мой коллега об этом четко сказал, что наши страны – союзники, привилегированные стратегические партнеры. Наши отношения будут и впредь выстраиваться на основе взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Российская сторона, мы это вновь сегодня подтвердили, внимательно следила за развитием событий, развернувшихся на дружественной нам территории Киргизии после объявления результатов парламентских выборов 4 октября, - продолжил он. - Сегодня мы подчеркнули, что, по нашим оценкам, внутриполитическая ситуация возвращается в правовое поле, и критическая обстановка в целом преодолена. Нам подробно рассказали о согласовывающемся сейчас графике в отношении парламентских и президентских выборов, конституционной реформы. Рассчитываем, что все эти процессы будут реализованы на основе внутреннего национального согласия и гармонии киргизского народа с тем, чтобы определить вектор развития Республики на долгие годы. Россия будет оказывать содействие в этих усилиях нашим киргизским друзьям".

По словам Лаврова, в ходы нынешних переговоров были обсуждены "все аспекты нашего двустороннего сотрудничества": "Подтвердили готовность способствовать поддержанию политического диалога, углублению и укреплению нашего двустороннего торгово-экономического взаимодействия, расширения межрегионального сотрудничества. Сопредседатели межправительственной комиссии по торгово-экономическому взаимодействию наших стран планируют встретиться до конца этого месяца".

Поскольку пандемия внесла коррективы в календарь международных событий, пришлось отложить проведение многих мероприятий в рамках программы "перекрестного" Года Российской Федерации и Кыргызской Республики. Но после снятия этих ограничений и нормализации эпидемиологической обстановки стороны подтвердили необходимость обеспечить продолжение реализации данной программы, возможно, перенеся часть мероприятий на 2021 год.

"Внешнеполитическое взаимодействие у нас традиционно на очень высоком уровне, - также заявил Лавров. - Считаем, что план сотрудничества между министерствами иностранных дел России и Киргизии, действующий вплоть до конца следующего года, позволяет нам активно продвигать координацию и взаимную поддержку на многосторонних площадках. Действуем с совпадающих позиций в ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружестве Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе переговоров подчеркивалась и важность упрочения интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза: "У нас общее видение хороших перспектив дальнейшего раскрытия потенциала евразийской интеграции с тем, чтобы повышать конкурентоспособность экономик стран-участниц этого союза и благосостояние наших граждан".

Cтороны договорились способствовать расширению международных связей ЕАЭС. И также приветствовали уже ставший регулярным формат встреч министров иностранных дел "Центральная Азия + Россия". Этот формат признан весьма полезным для углубления многостороннего сотрудничества, как это подтвердило совместное Заявление министров иностранных дел центральноазиатской пятерки и Российской Федерации, принятое 15 октября 2020 года.

"В целом переговоры были весьма полезными и своевременными. Рассчитываю, что мы продолжим наше сотрудничество по мере стабилизации обстановки в Киргизии. Мы будем всячески стараться этому помочь", - резюмировал Сергей Лавров.


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URL: https://www.vb.kg/393467
Теги:
визит, Россия, Кыргызстан, Сергей Лавров, МИД, Руслан Казакбаев
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