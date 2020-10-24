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Договоренности России с Кыргызстаном остаются в силе

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- Евгений Денисенко
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По итогам своих переговоров, проведенных 23 октября в Москве, министры иностранных дел России Сергей Лавров и Кыргызстана Руслан Казакбаев ответили на вопросы журналистов. Один из вопросов, адресованный Лаврову, был связан с финансовой помощью Кыргызстану, о приостановлении которой Россия сообщила в период недавнего конфликта в республике.

"Решение Евразийского фонда стабилизации и развития о выделении льготного кредита Киргизской Республике в размере 100 миллионов долларов существует, его никто не отменял. По срокам реализации этого решения необходимо, конечно, договариваться по линии этого фонда, о чем киргизские друзья прекрасно знают. Мы подтвердили сегодня те договоренности, которые были согласованы с предыдущим правительством Киргизии, в том числе и объяснения того, что сейчас главный вопрос заключается в определении сроков предоставления кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития", - ответил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Также был задан вопрос, рассматривает ли российская сторона увеличение регулярных рейсов между обеими странами?

"Да, рассматривает, - сообщил министр. - В зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки. Этим занимается Росавиация и соответствующие наши структуры, следящие за распространением и отвечающие за противодействие коронавирусной инфекции".

Журналистов интересовала и возможность в ближайшее время проведения российско-кыргызских встреч на высшем и высоком уровнях.

"Я так понимаю,сначала необходимо, чтобы наши киргизские друзья определились с процессами, которые должны быть завершены: очередность выборов – одних и других – очередность конституционной реформы. Сегодня об этом говорили. Надеюсь, что ясность наступит в самое ближайшее время", - озвучил позицию российской стороны Сергей Лавров.


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URL: https://www.vb.kg/393470
Теги:
Россия, Кыргызстан, Сергей Лавров, Руслан Казакбаев
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