Садыр Жапаров поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 октября, поздравил дипломатов страны с профессиональным праздником.

Ниже приводим текст поздравления:

"Уважаемые ветераны и сотрудники дипломатической службы Кыргызской Республики!

Искренне поздравляю вас с Днем сотрудника дипломатической службы!

Внешняя политика Кыргызстана всегда отличалась последовательностью, прагматичностью и взвешенностью. В настоящее время глобальные процессы становятся сложнее, появляются новые внешние угрозы и вызовы. Их решение требует от внешнеполитического ведомства страны высокой эффективности, мобильности и принятия взвешенных решений.

Сегодня мы открываем новую страницу в истории Кыргызстана. Благодаря пробуждению национального самосознания нашего народа в стране произошла легитимная смена власти. В этой ситуации наши дипломаты должны продемонстрировать высший уровень профессионализма, патриотизм и последовательно работать с зарубежными партнерами, исходя из наших национальных интересов.

В этом году дипломаты вместе с врачами и волонтерами внесли значительный вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Вами проделана масштабная работа по привлечению в Кыргызстан медицинской и гуманитарной помощи, направленной на укрепление здравоохранения и защиту населения.

Противодействие вызовам, которые ставит перед нами коронавирусная инфекция, необходимость минимизации ее негативного воздействия на экономику и бюджет страны, по-прежнему актуальны.

Сложившаяся ситуация требует активной работы во внешней политике, особенно в сфере экономической дипломатии.

Привлечение новых инвестиций в страну должно стать одним из основных показателей вашей работы.

Уважаемые дипломаты!

Неоценим вклад ветеранов дипломатической службы в подготовке молодых специалистов. В системе кыргызской дипломатии сформировалось новое поколение высококвалифицированных специалистов. Они успешно перенимают опыт ветеранов, повышают свою квалификацию и отстаивают национальные интересы страны на международной арене.

В динамично меняющемся мире наши дипломаты достойно представляют Кыргызстан.

Мы всегда полагаемся на ваш профессионализм, трудолюбие, честность и целеустремленность.

Профессия дипломата всегда высоко ценилась в обществе, что подтверждает важность дипломатической службы в нашей стране.

Уверен, что вы и дальше будете вносить свой вклад в развитие страны и добиваться новых успехов в дипломатической сфере.

Желаю всем сотрудникам, а также ветеранам дипломатической службы крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и новых свершений.

Удачи вам в работе на благо Кыргызстана!"