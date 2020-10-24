Наши файтеры рвутся к победе

Несколько кыргызстанских бойцов по смешанным единоборствам примут участие в ближайшее время в крупных международных турнирах. Улыбнется ли им удача?

Валентина Шевченко в лиге UFC прове дет очередную, третью по счету, защиту своего чемпионского титула. На этот раз Золотой пояс у Вали вознамерилась отобрать бразильянка Дженифер Майя. В рейтинге лучших бойцов UFC Майя занимает далеко не первую строчку, но тем не менее на ее счету 18 побед и только 6 поражений. Статистика, конечно, не очень впечатляющая. В UFC есть спортсменки, которые вообще ни разу не уходили с октагона побежденными. Однако Майя - опытный боец, смешанными единоборствами занимается более 10 лет, так что Вале с ней придется нелегко. Впрочем, наша именитая землячка остается верной себе. В своих постах она, конечно, с уважением говорит о Дженифер, но в то же время считает, что у бразильянки шансов на победу в бою с ней нет. Самоуверенности Вале не занимать.

Бой Шевченко - Майя состоится 21 ноября в Лас–Вегасе.

Ровно через неделю после этого поединка, 28 ноября, там же, в Лас–Вегасе, свой четвертый бой в октагоне проведет Рафаэль Физиев. Как известно, дебют в ММА был для нашего парня неудачным. Физиев в прошлом году проиграл россиянину Магомеду Мустафаеву, но после усиленной работы над ошибками добился двух побед: выиграл у американца Алекса Уайта и британца Марка Диакези. И вот теперь Рафаэля ждет рандеву с бразильцем Ренато Мойкано. Этот единоборец провел только один поединок в ММА. До этого он выступал в более низших лигах. Но легкая победа Физиеву в бою с Мойкано не светит. Ренато - агрессивный боец, нахрапистый. Да, он неважно действует в партере, иногда пропускает хуки и апперкоты, но он успешно борется со своими недостатками и вскоре их обязательно преодолеет.

Рафаэль Физиев рассказал в социальных сетях, что после двух своих побед чувствует себя окрыленным. К тому же руководство UFC повысило ему гонорары. Можно не сомневаться, что поединок против Мойкано он будет очень стараться провести на одном дыхании.

А уже в воскресенье, 18 октября, другой кыргызстанский боец по смешанным единоборствам - Нургазы Акылбек уулу - одержал победу в московском турнире "Колизей: битва чемпионов". Соперником нашего бойца станет россиянин Салам Микаилов. Кроме того, в рейтинговых поединках турнира проверили свое мастерство Душобай Декан уулу, Жоомарт Замирбек уулу, Абдрасул Мухтарбек уулу и Келечек Карыбек уулу.

Подписал предварительный контракт с UFC еще один наш известный единоборец Азиз Сатыбалдиев. Этот боец известен своими победами в грепплинге, тайском боксе и других дисциплинах. Первый экзамен на профпригодность Азиз должен пройти на турнире в ОАЭ. Точная дата проведения состязаний пока не определена.

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Популярность смешанных единоборств в мире растет с каждым годом. Особенно много гладиаторов появляется в бедных странах. Выходят в октагон и граждане богатых государств, но, как правило, из малообеспеченных семей. И в этом нет ничего удивительного. Руководители многих лиг по смешанным единоборствам, не говоря уже о могучей UFC, платят спортсменам за каждый проведенный поединок неплохие гонорары. Например, начинающий боец за участие даже в рейтинговом поединке может получить 500 долларов. Для кыргызстанских файтеров - это хорошие деньги. Наши молодые борцы классических стилей, боксеры, штангисты, представители других дисциплин получают, если честно, жалкие копейки. Поэтому молодые люди вынуждены с риском для здоровья добывать себе гонорары в жестоких боях.

Популярность смешанных единоборств можно объяснить также стремлением молодежи осваивать экстремальные виды спорта. Тинейджерам становятся скучными футбол, легкая атлетика, плавание. Им хочется чего–нибудь позабористее. Руководители UFC, других лиг по смешанным единоборствам четко уловили эту тенденцию. И стали делать на этом огромные деньги. Спортсменам от доходов боссов остаются небольшие суммы.