Президент США досрочно "проголосовал за парня по имени Трамп"

Президент Дональд Трамп сообщил СМИ, что он "проголосовал за парня по имени Трамп", то есть за самого себя, приняв участие в досрочном голосовании на выборах главы США.

Трамп проголосовал на избирательном участке, расположенном в публичной библиотеке недалеко от трамповского поместья в штате Флорида.

- Это очень безопасный путь голосования, даже намного безопаснее, чем когда вы отправляете бюллетень по почте. Все было отлично, очень четко, по правилам. Голосовать - это честь, - резюмировал американский лидер.

На предыдущих выборах, 2016 года, Трамп голосовал в Нью-Йорке, где в знаменитом небоскребе Trump Тower находится одна из его квартир. Однако в 2019-м Трамп сменил место регистрации - теперь его постоянным местом жительства в документах указано поместье Мар-а-Лаго во Флориде, а не небоскреб на Пятой авеню на Манхэттене, как это было раньше.

Согласно оценкам портала United States Elections Project, созданного профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, на предстоящих 3 ноября всеобщих выборах досрочно проголосовали уже не менее 50 миллионов американцев. Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, остается Техас, где проголосовали более 6,38 миллиона американцев. Следом идут штаты Калифорния (5,8 миллиона), Флорида (4,77 миллиона) и Северная Каролина (2,69 миллиона).

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов из 100, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

Первая леди США Меланья Трамп проголосует на президентских выборах непосредственно в день их проведения - 3 ноября, на избирательном участке в Палм-Бич (штат Флорида), где она официально зарегистрирована, как и ее супруг Дональд.

Популярный телеканал CNN обратил внимание, что американский лидер прибыл на участок без супруги. Первая леди оставалась в Белом доме, в Вашингтоне.