На кыргызско-таджикской границе вновь конфликт. Прозвучали выстрелы

На кыргызско-таджикской границе в Баткенской области вновь произошел конфликт. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в ГПС КР.

По их данным, конфликт произошел в местности Уч-Добо.

"Граждане Таджикистана начали прокладывать водопроводные трубы на неописанном участке границы в местности Уч-Добо, куда прибыл пограничный наряд Кыргызстана. Пограничники, потребовали прекратить работы, но таджикистанцы не подчинились. Началась словесная перепалка, закончившаяся предупредительным выстрелом в воздух со стороны пограничников. Сейчас работы остановлены", - сообщили в ГПС.