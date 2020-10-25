Погода
$ 80.40 - 80.78
€ 94.65 - 96.05

На кыргызско-таджикской границе вновь конфликт. Прозвучали выстрелы

133  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На кыргызско-таджикской границе в Баткенской области вновь произошел конфликт. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в ГПС КР.

По их данным, конфликт произошел в местности Уч-Добо.

"Граждане Таджикистана начали прокладывать водопроводные трубы на неописанном участке границы в местности Уч-Добо, куда прибыл пограничный наряд Кыргызстана. Пограничники, потребовали прекратить работы, но таджикистанцы не подчинились. Началась словесная перепалка, закончившаяся предупредительным выстрелом в воздух со стороны пограничников. Сейчас работы остановлены", - сообщили в ГПС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393493
Теги:
Погранслужба, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  