Олимпиаду вновь перенесут?

В случае резкого ухудшения ситуации с пандемией Олимпийские игры могут быть отменены. Об этом заявил председатель оргкомитета Игр Тосиро Муто.

Чиновник не стал вдаваться в подробности, а просто сказал, что если число заболевших и умерших в будущем году многократно возрастет, то Олимпиаду придется еще раз перенести или отменить вообще, до Игр в Париже в 2024 году.

- А сегодня мы приняли решение, - сказал далее Тосиро Муто, - о сокращении бюджета, направленного ранее на проведение Игр. Финансирование сократится на 284 миллиона долларов. Не будут такими пышными церемонии открытия и закрытия соревнований, сократится число официальных лиц, сиквестируются другие статьи расходов.

Это заявление председателя оргкомитета не на шутку рассердило руководителей Международного олимпийского комитета. После заявлений Тосиро Муто сразу же выступил вице–президент МОК Джон Коутс, который заявил:

- Игры должны пройти в независимости от пандемии. Японцы должны обезопасить спортсменов и зрителей от заражения коронавирусом.

Чиновников Международного олимпийского комитета понять можно. Они еще несколько лет назад получили колоссальные суммы от спонсоров, рекламодателей, и теперь эти деньги нужно отрабатывать. Поэтому в МОКе и слушать не хотят об отмене Олимпиады. Ведь в таком случае эта организация моментально разорится.

Однако времени на проведение отборочных игр почти не остается. По каждой дисциплине должны пройти несколько лицензионных соревнований, а где и когда проводить эти турниры, международные спортивные федерации не знают.