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Армения и Кыргызстан лидируют среди стран ЕАБР по снижению ВВП

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- Евгений Денисенко
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Выход экономик стран-участниц Евразийского банка развития из ситуации, связанной с коронавирусом, займет один-два года. Такой прогноз дают аналитики ЕАБР в очередном ежемесячном обзоре стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

"Согласно прогнозу ЕАБР, восстановление экономик стран - участниц банка, пострадавших от негативных последствий пандемии, будет продолжительным, а предкризисного уровня производства удастся достичь лишь в конце 2021-2022 годов", - говорится в преамбуле данного обзора.

В исследовании отмечается, что в целом "скорость и устойчивость дальнейшего восстановления экономик государств - членов банка остаются в значительной степени неопределенными, главным образом из-за сохранения высоких темпов распространения коронавируса в мире и регионе". На этом фоне экономическая активность в регионе операций ЕАБР остается сдержанной. "Социальное дистанцирование и сохранение отдельных санитарных ограничений наряду с ухудшением ситуации на рынке труда ограничивают скорость восстановления потребительского спроса. Инвестиционная активность в странах ЕАБР по-прежнему находится в подавленном состоянии из-за неопределенности перспектив развития экономик и ухудшения финансового положения реального сектора в условиях негативного влияния пандемии COVID-19", - констатируют эксперты.

По итогам 8 месяцев 2020 года лидером по снижению темпов экономического роста стала Армения (минус 6,4%), в Киргизии ВВП сократился на 5,9%, в России - на 3,6%, в Казахстане - на 3%, в Белоруссии - на 1,3%.

В обзоре также отмечается, что из-за пандемии сохраняется давление на курсы национальных валют стран ЕАБР. "Дополнительное воздействие на стоимость национальных валют оказывает усиление геополитических рисков. Данные факторы существенно снижают вероятность реализации в текущем году имеющегося потенциала укрепления денежных единиц ряда государств - членов банка к доллару США, связанного с их недооцененностью", - говорится в исследовании.


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URL: https://www.vb.kg/393497
Теги:
ВВП, ЕАЭС, Кыргызстан
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