Будущее ЕАЭС обсудят в Москве специалисты стран Союза

Представители Кыргызстана примут участие в Деловом форуме Евразийского экономического союза "Интеграция: стратегия опережающего развития", который пройдет 28 октября в Москве. Это один из первых очных форумов, который состоится за период пандемии на пространстве ЕАЭС.

"Какая стратегия наиболее эффективна в условиях структурного кризиса мировой экономики? Как построить грамотную систему стратегического планирования для успешной работы российских предприятий? Эти и многие другие вопросы обсудят участники форума", - сообщили в Евразийской экономической комиссии, которая и выступила организатором данного мероприятия.

Модератором пленарного заседания "Стратегия опережающего развития ЕАЭС в условиях структурного кризиса мировой экономики: возможности и перспективы" выступит член Коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. Участие в форуме примут представители бизнеса и госструктур стран-членов ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. От Кыргызстана ожидается участие, в частности, членов Коллегии ЕЭК (министров) по энергетике и инфраструктуре Эмиля Кайкиева и по таможенному сотрудничеству Олега Панкратова.

К обсуждению на пленарном заседании предложен широкий круг тем. В том числе - план преодоления экономических последствий структурного кризиса и антипандемических мер, реальные меры поддержки предпринимателей, реализация совместных мер ЕАЭС по преодолению негативных последствий пандемии, зона свободной торговли – новые возможности, внешнеэкономические стратегии: сопряжение ЕАЭС и "одного пояса – одного пути", а также сотрудничество с АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными объединениями, разработка целевой программы исследований по созданию противовирусных препаратов и тест-систем, налаживание их массового производства, прорывные инновационные проекты, инфраструктурные проекты: новые возможности, государственные меры поддержки экспортеров, система стратегического планирования для успешной работы предприятий.

Также запланирована работа ряда секций по различным направлениям взаимодействия в рамках ЕАЭС.