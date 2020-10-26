ГПС КР: Обстановка на кыргызско-таджикской границе стабильна

Первый заместитель председателя Погранслужбы Абдикарим Алимбаев прибыл в Баткенскую область. Он будет координировать действия силовых структур в месте приграничного конфликта. Об этом сообщает ГПС КР.

Как уточняется, один из руководителей Погранслужбы будет следить за тем, чтобы не было эскалации конфликта.

- Обстановка в местности Уч-Добо стабильная, - подчеркнули в ГПС КР.

Напомним, накануне на кыргызско-таджикской границе в местности Уч-Добо произошел конфликт. По информации ГПС КР, граждане Таджикистана начали работы неописанном участке границы. Пограничный наряд КР потребовал прекратить работы, но граждане РТ не подчинились требованиям.